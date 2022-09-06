В Insta-сторіс Надя Дорофєєва розмістила свою фотографію, де позує сидячи на стільці, задерши ноги вгору.
У руках артистка тримає телефон та щось захоплено читає у гаджеті.
У підписі до знімку Дорофєєва вирішила розповісти, що таке нуре. Очевидно, артистка натякнула на те, що Дантес і Кацуріна вирішили хайпанути після того, як вся Україна дізналася про те, що сама Надя пішла до друга родини Михайла Кацуріна.
"Hype - шум, ажіотаж, криклива реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) і т.д. Важливо, що хайп навколо розводять чогось або когось актуального на даний момент" ", - написала Дорофєєва.
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Більше ніяких пояснень від артистки не було.
Раніше ми писали, що Володимир Дантес та Даша Кацуріна офіційно підтвердили чутки про свій роман.
"Закохатися у свого друга))))))) Вова був поруч у найскладніший момент і мені дуже пощастило. дуже", - зазначила Даша Кацуріна під своїм фото, на якому зняла труси.
Також колишня дружина нового бойфренда Дорофєєвої показала у своїх соцмережах відео з дітьми від Михайла та написала: "Вова, люблю тебе і вже сумую".
Нагадаємо, екс-дружина нового хлопця Дорофєєвої зняла труси і розповіла правду про стосунки з Дантесом.
А ще Politeka повідомляла, що новий хлопець Дорофєєвої заінтригував новим проектом зі співачкою.
Також Politeka писала, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.