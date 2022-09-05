Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая недавно разошлась с мужем Владимиром Дантесом. В это же время развелись и лучшие друзья пары - Даша и Миша Кацурины, известные рестораторы. После этого Надю застали на отдыхе с Кацуриным в Барселоне. А Дантес довольно часто начал светиться с Дашей. И если Дорофеева подтвердила новый роман, то Владимир пока не спешит, хотя пара активно подогревает слухи всячески об этом. А в этот раз Миша Кацурин решил заинтриговать фанов, поделившись неожиданным кадром в своем Инстаграм.

"Открыли с Надей Дорофеевой шоурум "пиджаки и музыка". Как вам концепт?", - написал Миша показывая музыкальные инструменты и пиджаки, которые висели рядом.

"Черт, любимые, столько смс таких. Это была шутка. Ну какой "музыка и пиджаки". Это просто моя аппаратура и пиджаки дома", - написал после Кацурин и показал комментарий фана.

"Заберу колонки и ту штучку под мак. Сколько денег?", - написал фан.

Напомним, Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми

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