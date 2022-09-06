Певица Надя Дорофеева намекнула, что роман ее бывшего супруга Владимира Дантеса с Дашей Кацуриной – это чистый файп.

В Insta-сторис Надя Дорофеева разместила свою фотографию, где позирует сидя на стуле, задрав ноги к верху.

В руках артистка держит телефон и что-то увлеченно читает в гаджете.

В подписи к снимку Дорофеева решила рассказать, что такое нуре. По всей видимости, артистка намекнула на то, что Дантес и Кацурина решили хайпануть после того, как вся Украина узнала о том, что сама Надя ушла к другу семьи Михаилу Кацурину.

"Hype - шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-либо или кого-то актуального на данный момент", - написала Дорофеева.

Больше никаких объяснений от артистки не последовало.

Ранее мы писали, что Владимир Дантес и Даша Кацурина официально подтвердили слухи о своем романе.

"Влюбиться в своего друга))))))) Вова был рядом в самый сложный момент и мне очееень повезло. очень", — отметила Даша Кацурина под своим фото, на котором сняла трусы.

Также бывшая жена нового бойфренда Дорофеевой показала в своих соцсетях видео с детьми от Михаила и написала: "Вова, люблю тебя и уже скучаю".

Напомним, экс-жена нового парня Дорофеевой сняла трусы и рассказала правду об отношениях с Дантесом

А еще Politeka сообщала, что новый парень Дорофеевой заинтриговал новым проектом с певицей, фото

Также Politeka писала, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми