В Insta-сторис Надя Дорофеева разместила свою фотографию, где позирует сидя на стуле, задрав ноги к верху.
В руках артистка держит телефон и что-то увлеченно читает в гаджете.
В подписи к снимку Дорофеева решила рассказать, что такое нуре. По всей видимости, артистка намекнула на то, что Дантес и Кацурина решили хайпануть после того, как вся Украина узнала о том, что сама Надя ушла к другу семьи Михаилу Кацурину.
"Hype - шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-либо или кого-то актуального на данный момент", - написала Дорофеева.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Холостячка" Огневич кокетливо похвасталась, с кем сейчас проводит свои вечера: "Был выбор..."
"Где были родители?": несчастье с 7-летним ребенком ошеломила Киевщину
Арестович обманывал украинцев, раскрыта печальная правда: "Улыбался в эфире и говорил, что..."
Новый запрет введут в Украине, в Сети ликуют после решения Рады: "Наконец!"
Больше никаких объяснений от артистки не последовало.
Ранее мы писали, что Владимир Дантес и Даша Кацурина официально подтвердили слухи о своем романе.
"Влюбиться в своего друга))))))) Вова был рядом в самый сложный момент и мне очееень повезло. очень", — отметила Даша Кацурина под своим фото, на котором сняла трусы.
Также бывшая жена нового бойфренда Дорофеевой показала в своих соцсетях видео с детьми от Михаила и написала: "Вова, люблю тебя и уже скучаю".
Напомним, экс-жена нового парня Дорофеевой сняла трусы и рассказала правду об отношениях с Дантесом
А еще Politeka сообщала, что новый парень Дорофеевой заинтриговал новым проектом с певицей, фото
Также Politeka писала, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми