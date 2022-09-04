Популярный украинский исполнитель, комик и шоумен Владимир Дантес, который после 11 лет отношений развелся з знаменитой женой Надей Дорофеевой, не перестает эпатировать публику. Так, в этот раз Вова запостил в сторис любовные кадры с Дашей Кацуриной и ее детьми, на которых показал, как они провели утро. Похоже, эта парочка больше не скрывает, что они в отношениях.

Пикантности этой ситуации придает тот факт, что бывшая жена Дантеса Надя Дорофеева и бывший муж Кацуриной Михаил Кацурин тоже вместе. Выглядит так, будто пара артистов поменялась с парой рестораторов своими половинками.

Так, на новых снимках в сторис можно увидеть, что Вова и Даша встретили утро вместе, и дети Кацуриной не стали преградой для их любви. Примечательно, что и оба сопроводили свои сторис признаниями в любви.

В то же время Даша Кацурина опубликовала в своем Instagram длинный пост о разводе с мужем и заявила о новой любви. "Влюбиться в своего друга. Вова был рядом в самый сложный момент и мне очень повезло. Очень", - призналась Даша в своем посте.

Отметим, что во время одного из недавних стенд-ап выступлений в Польше Владимир Дантес жестко пошутил о близости бывшей жены и лучшего друга. Поклонники очень неоднозначно восприняли такие высказывания Вовы.

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