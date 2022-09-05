После того, как киевский ресторатор Миша Кацурин ушел из семьи к певице Нади Дорофеевой, его жена Даша не раскрывала деталей личной жизни. И все же женщина решила наконец-то рассказать правду.

Как и подозревали пользователи сети, Даша встречается с бывшим супругом Дорофеевой, Владимиром Дантесом. Роман она сама подтвердила на странице в Инстаграм.

«Первое и самое главное, что я поняла. Позволить себе отчаяться, жалеть себя и давать жалеть себя подругам — можно. Это состояние жертвы оно так тепленькое, в нем так хорошо и никуда не хочется, но это ловушка, которая нас засасывает и останавливает в развитии. Когда начинаете чувствовать эту ловушку – нужно идти дальше. Что помогает идти дальше мне? Влюбиться в своего друга))))))) Вова был рядом в самый сложный момент и мне оооооочень повезло. Очень, – написала Даша.

Она добавила, что не стоит и обижаться на бывших, ведь он сам несет ответственность за свои поступки, а ждать чего-то - не лучшая идея. Кацурина отметила и то, что каждый рост сопровождается болью. И, конечно, девушка сказала, что всегда нужно поступать так, как тебе будет комфортнее.

"Секс, свидания. Все мои мудрые подруги говорили всегда, что секс после развода самый горячий, а каждый следующий парень лучше предыдущего. Это правда", - добавила Кацурина.

Даша сопроводила свой пост эпатажным фото, на котором сняла трусы и показала всем свою пятую точку.

Отметим, что Дантесу очень понравился снимок, он поставил бывшей жене Кацурина огоньки.

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