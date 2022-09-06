Володимир Дантес вирішив нарешті відволікти увагу публіки від свого любовного чотирикутника з колишньою дружиною Надею Дорофєєвою та екс-подружжям Кацуріних.

На своїй сторінці в Instagram артист поділився кадрами з нового кліпу на пісню Not A Refugee, заради якого він звернувся до шанувальників по допомогу.

"Я вперше просив людей скидати мені свої архівні відео і знімати нові. Я вперше отримував стільки кайфу і задоволення від монтажу і результату. Ми з командою зробили це відео разом з вами — всі ваші і мої щасливі та сумні моменти, ностальгію, печаль, страх, надію і впевненість. Всі спогади та очікування зібрали докупи, додали трохи віри — і вийшло це відео", — написав Дантес.

Володимир присвятив нову відеороботу українкам та українцям, які були вимушені покинути свої домівки, але які точно знають, що скоро повернуться додому.

"Воно для щасливих зустрічей зі сльозами на очах. Воно для ще яскравіших спогадів повернення додому. Не буду вказувати пальцем, але дехто з моєї команди навіть плакав, коли ми скинули перший монтаж))) Тому я дуже сподіваюсь, що воно не пройде повз, а залишиться у свідомості як нагадування, що зовсім скоро ми обійматимемо близьких вживу, а не по телефону", — наголосив співак..

Нагадаємо, 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" вигадала новий спосіб допомагати ЗСУ.

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