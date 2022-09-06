На своей странице в Instagram артист поделился кадрами из нового клипа на песню Not A Refugee, ради которого он обратился к поклонникам за помощью.

"Я впервые просил людей сбрасывать мне свои архивные видео и снимать новые. Я впервые получал столько кайфа и удовольствия от монтажа и результата. Мы с командой сделали это видео вместе с вами – все ваши и мои счастливые и грустные моменты, ностальгию, печаль, страх, надежду и уверенность. Все воспоминания и ожидания собрали вместе, прибавили немного веры — и вышло это видео", — написал Дантес.

Владимир посвятил новую видеоработу украинкам и украинцам, вынужденным покинуть свои дома, но точно знающим, что скоро вернутся домой.

"Оно для счастливых встреч со слезами на глазах. Оно для еще более ярких воспоминаний возвращения домой. Не буду указывать пальцем, но некоторые из моей команды даже плакали, когда мы сбросили первый монтаж))) Поэтому я очень надеюсь, что оно не пройдет мимо, а останется в сознании как напоминание, что совсем скоро мы будем обнимать близких вживую, а не по телефону", — подчеркнул певец.

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" придумала новый способ помогать ВСУ.

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