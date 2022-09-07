53-річна Дженніфер Лопес після весілля з Беном Аффлеком часто з'являється з ним на публіці і хвалиться незвичайним вбранням під час відпочинку. Нещодавно пара була помічена в Малібу під час прогулянки, вони прямували до популярного серед знаменитостей ресторану Nobu.
Відомо, що зіркова пара також завітала на захід Malibu Chili Cook-Off. На кадрах видно, як Бен і Дженніфер трималися за руки і щось балакали. Для виходу у світ артистка вибрала легку білу максі-сукню з довгими рукавами, а також доповнила цибулю червоними шльопанцями від Adidas x Gucci, прикрасами та об'ємною сумкою.
Друга церемонія для близьких відбулася 20 серпня, після цього пару часто помічають на публіці під час романтичних прогулянок.
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За словами Лопес, вона багато працювала над брендом своєї косметики та відкрила справжні рецепти краси, тепер вона знає, як оптимально усувати ознаки старіння шкіри, прибирати мімічні зморшки та пігментацію.
На фотосесіях Дженніфер тому хвалиться саме такими яскравими образами, щоб бути у центрі уваги
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