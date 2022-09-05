Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась редкими счастливыми кадрами с сыном Сашей и изумила поклонников. Многие обратили внимание не на подросшего ребенка Марии, а на ее фигуру и заметные изменения.

«In Love we trust 💙» - пишет Мария под счастливыми кадрами с сыном. Артистка редко делится подобными кадрами, оберегая личное пространство детей, поэтому фото получило множество различных отзывов.

Не обошлось и неловких моментов – многие стали советовать телеведущей набрать вес:

«Как он вырос Маш…. Просто уже интеллигентный мужик; Хорошие💛; Классные ❤️; Вы прекрасны❤️; Маша очень Вас люблю, но умоляю, наберите вес❤; Вы Мария очень похожи на свою сестру Лизу😍; Худа-срашна..😏толстая -еще страшная...можно оценивать и за вторые качества человека...🤭🤔🇺🇦; Машуня, какая худенькая; Машенька, хватит худеть!; Маша, вам не идет такая чрезмерная худоба! Просмотрите свой режим…. Ибо честно, как анорексия ((, без обид».

Также не так давно Ефросинина устроила новый выпуск "Экзамен. Новая реальность" с украинской моделью и певицей Дашей Астафьевой. Во время беседы Даша рассказывала не только о помощи украинским защитникам. Она призналась, что путь ее далеко не так прост, как кажется.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.