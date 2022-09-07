Дженнифер Лопес на прогулке со своим возлюбленным и супругом Беном Аффлеком снова отличилась перед поклонниками.

53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком часто появляется с ним на публике и хвастается необычными нарядами во время отдыха. Недавно пара была замечена в Малибу во время прогулки, они направлялись в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu.

Известно, что звездная пара также посетила мероприятие Malibu Chili Cook-Off. На кадрах видно, как Бен и Дженнифер держались за руки и о чем-то болтали. Для выхода в свет артистка выбрала легкое белое макси-платье с длинными рукавами, а также дополнила лук красными шлепанцами от Adidas x Gucci, украшениями и объемной сумкой.

Вторая церемония для близких состоялась 20-го августа, после этого пару часто замечают на публике во время романтичных прогулок.

По словам Лопес, она много работала над брендом своей косметики и открыла настоящие рецепты красоты, теперь она знает, как оптимально устранять признаки старения кожи, убирать мимические морщины и пигментацию.

На фотосессиях Дженнифер поэтому хвастается именно такими яркими образами, чтобы быть в центре внимания