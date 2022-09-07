53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком часто появляется с ним на публике и хвастается необычными нарядами во время отдыха. Недавно пара была замечена в Малибу во время прогулки, они направлялись в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu.
Известно, что звездная пара также посетила мероприятие Malibu Chili Cook-Off. На кадрах видно, как Бен и Дженнифер держались за руки и о чем-то болтали. Для выхода в свет артистка выбрала легкое белое макси-платье с длинными рукавами, а также дополнила лук красными шлепанцами от Adidas x Gucci, украшениями и объемной сумкой.
Вторая церемония для близких состоялась 20-го августа, после этого пару часто замечают на публике во время романтичных прогулок.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
В Европе решили, как наказать россиян за войну: "Граждане рф больше не будут..."
"Ищите предателей": на место нового ракетного удара по Кривому Рогу пригнали пожарный поезд, фото
Украинская авиация мощно накрыла оккупантов огнем: стало известно о результатах
Звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев новым заявлением: "Нет и не может быть сейчас..."
По словам Лопес, она много работала над брендом своей косметики и открыла настоящие рецепты красоты, теперь она знает, как оптимально устранять признаки старения кожи, убирать мимические морщины и пигментацию.
На фотосессиях Дженнифер поэтому хвастается именно такими яркими образами, чтобы быть в центре внимания
Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".
Как сообщала Politeka, "Лучшее, что может быть": Могилевская показала, как дарила улыбки детям, фото.
Также Politeka писала, что "Такая печаль и ностальгия": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась своими переживаниями, фото.