Як повідомляє Politeka.net, український ведучий та зірка проекту " Орел і Решка" Андрій Бедняков розповів про зворушливий вчинок доньки. Семирічна Ксенія дуже сильно зворушила своїм вчинком. На своїй сторінці в Інстаграмі телеведучий розповів, який зворушливий вчинок зробила 7-річна Ксенія.

Як розповіла зірка "Орла та решки" Андрій Бедняков у сторіс на сторінці в Instagram, Ксенія попросила батьків подарувати свої іграшки дітям, які постраждали від бойових дій у країні.

Телеведучий також додав фотографію маленької дівчинки з золотом серцем, яка тримала в руках набір пазлів, подарований його дочкою. Саме ці пазли та інші іграшки були передані дітям, які залишились без дитячих забав.

"Моя дочка сказала віддати всі її іграшки дітям, які постраждали від війни. Ця дівчинка щойно отримала подарунок від неї. Всі діти мають бути щасливими", - написав Андрій Бедняков.

Також днями телеведучий Андрій Бедняков та його дружина Анастасія Коротка поділилися з прихильниками радісною новиною – незабаром у родині очікується поповнення. Дружина ведучого опубліковано фото з кругленьким вагітним животом.

Нагадаємо, що Бєдняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, у родині ведучого "Орел і Решка" Бєднякова трапилася трагедія.

Також Politeka писала, що ведучого "Орла і Решка" захейтили росіяни, Бєдняков дав жорстку відповідь.