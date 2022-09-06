Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий и звезда проекта "Орел и Решка" Андрей Бедняков рассказал о трогательном поступке дочери. Семилетняя Ксения очень сильно тронула своим проступком. На своїй странице в Инстаграм телеведучий рассказал, какой трогательный поступок совершила 7-летняя Ксения.

Как рассказала звезда "Орла и решки" Андрей Бедняков в сторис на странице в Instagram, Ксения попросила родителей подарить свои игрушки детям, пострадавшим от боевых действий в стране.

Телеведущий также добавил фотографию маленькой девочки с золотым сердцем, державшей в руках набор пазлов, подаренный его дочерью. Именно эти пазлы и другие игрушки были переданы детям, которые остались без детских забав.

"Моя дочь сказала отдать все ее игрушки детям, пострадавшим от войны. Эта девочка только что получила подарок от нее. Все дети должны быть счастливы",– написал Андрей Бедняков.

Также на днях телеведущий Андрей Бедняков и его жена Анастасия Короткая поделились со сторонниками радостной новостью – совсем скоро в семье ожидается пополнение. Супруга ведущего опублікована фото с кругленьким беременным животиком.

Напомним, Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.

Также Politeka писала, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.