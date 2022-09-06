Після того, як стихли пересуди з приводу офіційного підтвердження роману Дорофєєвої та київського ресторатора Михайла Кацуріна, настала черга їх ексів - Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.

27-річна колишня дружина нового бойфренда Дорофєєвої та 34-річний український співак Володимир Дантес офіційно підтвердили чутки про свій роман.

Нова кохана музиканта дала кілька порад жінкам, які нещодавно розлучилися зі своїми чоловіками. Серед них був – закохатися у найкращого друга.

"Закохатися у свого друга))))))) Вова був поруч у найскладніший момент і мені дуже пощастило. дуже", - зазначила Даша Кацуріна.

Тепер у мережі з'явилося чорно-біле відео їхнього ніжного поцілунку.

На кадрах Даша та Вова сидять на підлозі у спальні. Закохані тримаються за руки і ніжно цілуються, після чого дівчина кладе голову на улюблене плече.

Ой-ой-ой, а що тут відбувається? А це кохання чи помста колишнім» йдеться у публікації українського телеграм-каналу.

Нагадаємо, екс-дружина нового хлопця Дорофєєва зняла труси і розповіла правду про стосунки з Дантесом.

А ще Politeka повідомляла, що новий хлопець Дорофєєвої заінтригував новим проектом зі співачкою.

Також Politeka писала, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.