После того, как поутихли пересуды по поводу официального подтверждения романа Дорофеевой и киевского ресторатора Михаила Кацурина, пришел черед их эксов - Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.

27-летняя бывшая жена нового бойфренда Дорофеевой и 34-летний украинский певец Владимир Дантес официально подтвердили слухи о своем романе.

Новая возлюбленная музыканта дала несколько советов женщинам, недавно расставшимся со своими мужчинами. Среди них был – влюбиться в лучшего друга.

"Влюбиться в своего друга))))))) Вова был рядом в самый сложный момент и мне очееень повезло. очень", — отметила Даша Кацурина.

Теперь же в сети появилось черно-белое видео их нежного поцелуя.

На кадрах Даша и Вова сидят на полу в спальне. Влюбленные держатся за руки и нежно целуются, после чего девушка кладет голову на плечо любимого.

«Ой-ой-ой, а что здесь происходит? А это любовь или месть бывшим» говорится в публикации украинского телеграм-канала.

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