Відомий телеведучий Даніель Салем, який зараз боронить Україну від окупантів, вразив новим відео з побратимами на передовій.

Від початку повномасштабного вторгенння рф Салем вступив до лав ЗСУ, аби захищати країну від окупантів. Лише нещодавно ведучий, який служить у спецпідрозділі, був на лікарняному, тому що в ході бойових дій отримав травму спини, спіймавши кулю в бронік.

Це вже вдруге Даніель постраждав на фронті. Раніше він отримав контузію, пошкодив вухо, і тепер там новоутворення — кіста, яка заважає слуху повернутися.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Салем розмістив нове відео з передової, а також емоційно висловився про росіян.

"Вони такі образливі, прям діти 😂! добре, спробую ще раз, тому що минулий пост ви видалили просто тому що вам не подобається правда! але це говорить багато про що, як мінімум про те що ви всі до єдиного труси! повторюся, до єдиного! залишу привидний текст, заміню слівце тільки 😜 і пісню (трек) він вам особисто більше йде тому що ви всі п....раси", — пише Даніель.

"Ненависть до цих смердючок, яких ми так ласкаво називаємо орки виросла і мтіть прямо по горло! Найнижча нація у світі (ніхто)! та ось хто ви (ніхто), орки це вже дуже поважно!", — додав телеведучий.

Нагадаємо, 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" вигадала новий спосіб допомагати ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва засвітила свій "грішок", зробивши селфі на кухні.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" зважився на кардинальний крок у своєму житті.