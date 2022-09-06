С начала полномасштабного вторжения рф Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от оккупантов. Лишь недавно ведущий, служащий в спецподразделении, был на больничном, потому что в ходе боевых действий получил травму спины, поймав пулю в броник.
Это уже второй раз Даниэль пострадал на фронте. Раньше он получил контузию, повредил ухо, и теперь там новообразование — киста, мешающая слуху вернуться.
В этот раз на своей странице в Instagram Салем разместил новое видео с передовой, а также эмоционально высказался о россиянах.
"Они такие обидчивные, прям дети 😂! хорошо, попробую еще раз, потому что прошлый пост вы удалили просто потому что вам не нравится правда! но это говорит о многом, как минимум о том что вы все до единого трусы! повторюсь, до единственного! оставлю призрачный текст, заменю словцо только 😜 и песню (трек) он вам лично больше идет потому что вы все п....расы", - пишет Даниэль.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Скандал в самолете, неадекватная россиянка ударила ребенка из Украины: у девочки была подушка с воином ВСУ
Горе в семье популярной украинской певицы, СолоХа потеряла ребенка: "Просто купила бутылку вина..."
"Обнаружили крестик и заколку": появились фото с места трагедии под Киевом
"Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно обратился к Огневич и Астафьевой: "И чтобы вся украинская..."
"Ненависть к этим вонючкам, которых мы так ласково называем орки выросла и мтите прямо по горло! Самая низкая нация в мире (никто)! да вот кто вы (никто), орки это уж очень уважительно!", - добавил телеведущий.
Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" придумала новый способ помогать ВСУ.
Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева засветила свой "грешек", сделав селфи на кухне.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился на кардинальный шаг в своей жизни.