С начала полномасштабного вторжения рф Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от оккупантов. Лишь недавно ведущий, служащий в спецподразделении, был на больничном, потому что в ходе боевых действий получил травму спины, поймав пулю в броник.

Это уже второй раз Даниэль пострадал на фронте. Раньше он получил контузию, повредил ухо, и теперь там новообразование — киста, мешающая слуху вернуться.

В этот раз на своей странице в Instagram Салем разместил новое видео с передовой, а также эмоционально высказался о россиянах.

"Они такие обидчивные, прям дети 😂! хорошо, попробую еще раз, потому что прошлый пост вы удалили просто потому что вам не нравится правда! но это говорит о многом, как минимум о том что вы все до единого трусы! повторюсь, до единственного! оставлю призрачный текст, заменю словцо только 😜 и песню (трек) он вам лично больше идет потому что вы все п....расы", - пишет Даниэль.

"Ненависть к этим вонючкам, которых мы так ласково называем орки выросла и мтите прямо по горло! Самая низкая нация в мире (никто)! да вот кто вы (никто), орки это уж очень уважительно!", - добавил телеведущий.

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" придумала новый способ помогать ВСУ.

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