Могилевська брала участь у трьох сезонах шоу "Танці з зірками". У першому та третьому сезонах — в парі з Владом Ямою, обидва рази вони посіли друге місце. А в четвертому — нарешті здобула перемогу, танцюючи в парі з Ігорем Кузьменком.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 47-річна артистка розмістила ностальгічний пост.

"Війна внесла зміни та корективи у життя кожного українця ❤️‍🩹Якби не ці страшні події, сьогодні розпочався б новий сезон Танців з зірками. Нахлинули спогади періоду шоу. Дивлюсь з вами, мої любі", — пригадує Могилевська.

"Сьогодні пісня гурту Скрябін «Спи собі сама» набула нового сенсу…«Спи собi сама, коли бiля тебе мене нема». Чекаємо всіх наших захисників додому ❤️", — додала артистка.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку: "Розкішна пісня, розкішна Наташа, розкішний танок ❤️", "Яка ж ви гарна у танці!!!", "браво, прекрасно, так чуттєво🔥", "У нас в Україні дійсно найнеймовірніші Танці з Зірками!", "До сліз, до мурашок. Ви супер!", "Дуже красива пісня, дуже сильний танець і красиві ви ♥️", "До сліз кожен рядок", "Я пам'ятаю 😥чудове шоу!".

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