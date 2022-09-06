Могилевская участвовала в трех сезонах шоу "Танці з зірками". В первом и третьем сезонах — в паре с Владом Ямой, оба раза они заняли второе место. А в четвертом — наконец-то одержала победу, танцуя в паре с Игорем Кузьменко.

В этот раз на своей странице в Instagram 47-летняя артистка разместила ностальгический пост.

"Война внесла изменения и коррективы в жизнь каждого украинца ❤️‍🩹 Если бы не эти страшные события, сегодня бы начался новый сезон Танців з зірками. Нахлынули воспоминания периода шоу. Смотрю с вами, мои дорогие", — вспоминает Могилевская.

"Сегодня песня группы Скрябин «Спи собі сама» приобрела новый смысл…«Спи собi сама, коли бiля тебе мене нема». Ждем всех наших защитников домой ❤️", — добавила артистка.

Поклонники в комментариях поддержали певицу: "Роскошная песня, роскошная Наташа, роскошный танец ❤️", "Какая же вы красивая в танце!!!", "браво, прекрасно, так чувственно🔥", "У нас в Украине действительно самые невероятные Танці з зірками!", "До слез, до мурашек. Вы супер!", "Очень красивая песня, очень сильный танец и красивые вы ♥️", "До слез каждая строчка", "Я помню 😥прекрасное шоу!".

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