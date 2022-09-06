Актриса Ольга Сумська, яка нещодавно втрапила в скандал через співпрацю з російським режисером, показала наслідки просування "руского міра" в Україні.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка поділилася кадрами з місця чергового обстрілу російськими окупантами Харкова. При цьому старша дочка Сумської з чоловіком та дітьми залишилася жити в Москві та не зробила жодної заяви щодо повномасштабної війни рф проти України

"Наслідки обстрілу Харкова СЬОГОДНІ!😭Одна з ракет влучила у житловий будинок, там спалахнула пожежа. Один з під'їздів будівлі зруйновано від даху до підвалу. З будинку було евакуйовано кілька людей. Ще одна жінка отримала поранення. Більшість мешканців виїхали ще на початку війни… Наш багатостраждальний Харків…", — написала Сумська під моторошними кадрами руйнувань.

Шанувальники актриси в коментарях не стримують емоцій:

"Звук був просто капець";

"Рiдне мiсто , так кожного дня😢";

"жах, як це можливо, просто не перестаючи знищують країну";

"І так кожного дня з початку російській агресії! Харків найгарніший, найулюбленіше місто, котре страждає від постійних обстрілів!Тримайся!!!";

"Боже, молимо тебе, допоможи , щоб закінчилася війна 😢 молимося за нашу Україну, за наш народ";

"Немає слів. Жах. Руська дика орда";

"Коли вже скінчиться це пекло?😢";

"Сумно та боляче".

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