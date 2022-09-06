В этот раз на своей странице в Instagram 56-летняя звезда поделилась кадрами с места очередного обстрела российскими оккупантами Харькова. При этом старшая дочь Сумской с мужем и детьми осталась жить в Москве и не сделала никакого заявления о полномасштабной войне рф против Украины
"Последствия обстрела Харькова СЕГОДНЯ! Одна из ракет попала в жилой дом, там вспыхнул пожар. Один из подъездов здания разрушен от крыши до подвала. Из дома были эвакуированы несколько человек. Еще одна женщина получила ранения. Большинство жителей уехали еще в начале войны… Наш многострадальный Харьков…», — написала Сумская под жуткими кадрами разрушений.
Поклонники актрисы в комментариях не сдерживают эмоций:
"Звук был просто капец";
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"Родной город, так каждый день😢";
"ужас, как это возможно, просто не переставая уничтожают страну";
"И так каждый день с начала российской агрессии! Харьков самый красивый, любимый город, страдающий от постоянных обстрелов! Держись!!!";
"Боже, молим тебя, помоги, чтобы закончилась война 😢 молимся за нашу Украину, за наш народ";
"Нет слов. Ужас. Русская дикая орда";
"Когда уже кончится этот ад?😢";
"Грустно и больно".
Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.
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