Актриса Ольга Сумская, недавно попавшая в скандал из-за сотрудничества с российским режиссером, показала последствия продвижения "русского мира" в Украине.

В этот раз на своей странице в Instagram 56-летняя звезда поделилась кадрами с места очередного обстрела российскими оккупантами Харькова. При этом старшая дочь Сумской с мужем и детьми осталась жить в Москве и не сделала никакого заявления о полномасштабной войне рф против Украины

"Последствия обстрела Харькова СЕГОДНЯ! Одна из ракет попала в жилой дом, там вспыхнул пожар. Один из подъездов здания разрушен от крыши до подвала. Из дома были эвакуированы несколько человек. Еще одна женщина получила ранения. Большинство жителей уехали еще в начале войны… Наш многострадальный Харьков…», — написала Сумская под жуткими кадрами разрушений.

Поклонники актрисы в комментариях не сдерживают эмоций:

"Звук был просто капец";

"Родной город, так каждый день😢";

"ужас, как это возможно, просто не переставая уничтожают страну";

"И так каждый день с начала российской агрессии! Харьков самый красивый, любимый город, страдающий от постоянных обстрелов! Держись!!!";

"Боже, молим тебя, помоги, чтобы закончилась война 😢 молимся за нашу Украину, за наш народ";

"Нет слов. Ужас. Русская дикая орда";

"Когда уже кончится этот ад?😢";

"Грустно и больно".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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