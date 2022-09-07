Шеф-кухар Володимир Ярославський, який разом з Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", поділився новим незвичайним рецептом.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів та показав, як приготувати ризото з буряком, порцію на двох.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

100г рис Арборіо або Карнаролі

1 цибулина шалот

15 г оливкової олії

35г білого сухого вина

350-400 г бульйону (можна брати курячий або овочевий)

15 г вершкового масла 82.5%

40г пармезан

50-70г Горгонзоли

Печені шматочки груші

Спершу на пательню наливаємо оливкову олію, трохи розігріваємо, додаємо рис та очищену цибулину. Постійно помішуючи, злегка прогріваємо рис. Потім додаємо вино та випаровуємо його. І додаємо частинами в 4-5 прийомів по 1 черпаку гарячого не солоного бульйону.

"Рис, помішуючи дерев'яною лопаткою або ложкою, потрібно довести до стану, коли вийде частина крохмалю із зерен, який стане основою для соусу. Важливо не розламати зерна рису - вони повинні залишатися цілими. Слідкуйте за тим, щоб рис завжди був в рідині і ні в якому разі не смажився. Також стежте, щоб не було рису з боків ємності", — пояснює Ярославський.

Орієнтовно за 18 хвилин готування рису зерна розварюються, збільшуються і стають по краях знову прозорі.

"Рис практично готовий. Я додав у кінці для незвичного кольору випареного соку (100г соку буряка, 25г вина та чебрець). Також можна додати зерна ванілі. Далі доводжу кількість рідини вже практично до соусу, додаю шматочок масла і знімаю з вогню. Довожу до розчинення і потім додаю попередньо натертий сир Пармезан", — розповідає зірка "Мастер Шеф".

Також треба слідкувати, щоб дно пательні не було занадто гарячим - сир може пристати до дна в такому випадку.

"Вимішую сир до повного його розчинення, пробую на сіль - зазвичай сиру досить, перевіряю ризотто на «хвилю»: Лопаткою проводжу по дну і дивлюся як рис разом з соусом рівномірно стікають, повертаючись в рідкуватий стан. Рис повинен бути злегка щільний, трохи сируватий, приємно твердий на зубок, в рідкувато багатому, шовковистому соусі, але не стікає з рисинок на тарілці. Тут саме час додати шматочки горгонзоли та печену грушу! Буде неймовірно смачно", — додав Володимир.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Майстер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.