На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал и показал, как приготовить ризото со свеклой, порцию на двоих.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
100г рис Арборио или Карнароли
1 луковица шалот
15 г оливкового масла
35г белого сухого вина
350-400 г бульона (можно брать куриный или овощной)
15 г сливочного масла 82.5%
40г пармезан
50-70г Горгонзолы
Печеные кусочки груши
Сначала на сковороду наливаем оливковое масло, немного разогреваем, добавляем рис и очищенную луковицу. Постоянно помешивая, слегка прогреваем рис. Затем добавляем вино и испаряем его. И добавляем по частям в 4-5 приемов по 1 черпаку горячего не соленого бульона.
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"Рис, помешивая деревянной лопаткой или ложкой, нужно довести до состояния, когда выйдет часть крахмала из зерен, который станет основой для соуса. Важно не разломить зерна риса – они должны оставаться целыми. Следите за тем, чтобы рис всегда был в жидкости и ни в коем случае не жарился. Также следите, чтобы не было риса по бокам емкости", - объясняет Ярославский.
Ориентировочно за 18 минут приготовления риса зерна развариваются, увеличиваются и становятся по краям снова прозрачны.
"Рис практически готов. Я добавил в конце для необычного цвета испаренного сока (100г сока свеклы, 25г вина и чабрец) Также можно добавить зерна ванили. Далее довожу количество жидкости уже практически до соуса, добавляю кусочек масла и снимаю с огня. Довожу до растворения и затем добавляю предварительно натертый сыр Пармезан", - рассказывает звезда "Мастер Шеф".
Также нужно следить, чтобы дно сковороды не было слишком горячим – сыр может пристать ко дну в таком случае.
"Вымешиваю сыр до полного его растворения, пробую на соль – обычно сыра достаточно, проверяю ризотто на «волну»: Лопаткой провожу по дну и смотрю как рис вместе с соусом равномерно стекают, возвращаясь в жидкое состояние. Рис должен быть слегка плотный, немного сыроватый, приятно жесткий на зубок, в жидковато богатом, шелковистом соусе, но не стекать с рисинок на тарелке. Здесь самое время добавить кусочки горгонзолы и печеную грушу! Будет невероятно вкусно", - добавил Владимир.
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