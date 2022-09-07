На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал и показал, как приготовить ризото со свеклой, порцию на двоих.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

100г рис Арборио или Карнароли

1 луковица шалот

15 г оливкового масла

35г белого сухого вина

350-400 г бульона (можно брать куриный или овощной)

15 г сливочного масла 82.5%

40г пармезан

50-70г Горгонзолы

Печеные кусочки груши

Сначала на сковороду наливаем оливковое масло, немного разогреваем, добавляем рис и очищенную луковицу. Постоянно помешивая, слегка прогреваем рис. Затем добавляем вино и испаряем его. И добавляем по частям в 4-5 приемов по 1 черпаку горячего не соленого бульона.

"Рис, помешивая деревянной лопаткой или ложкой, нужно довести до состояния, когда выйдет часть крахмала из зерен, который станет основой для соуса. Важно не разломить зерна риса – они должны оставаться целыми. Следите за тем, чтобы рис всегда был в жидкости и ни в коем случае не жарился. Также следите, чтобы не было риса по бокам емкости", - объясняет Ярославский.

Ориентировочно за 18 минут приготовления риса зерна развариваются, увеличиваются и становятся по краям снова прозрачны.

"Рис практически готов. Я добавил в конце для необычного цвета испаренного сока (100г сока свеклы, 25г вина и чабрец) Также можно добавить зерна ванили. Далее довожу количество жидкости уже практически до соуса, добавляю кусочек масла и снимаю с огня. Довожу до растворения и затем добавляю предварительно натертый сыр Пармезан", - рассказывает звезда "Мастер Шеф".

Также нужно следить, чтобы дно сковороды не было слишком горячим – сыр может пристать ко дну в таком случае.

"Вымешиваю сыр до полного его растворения, пробую на соль – обычно сыра достаточно, проверяю ризотто на «волну»: Лопаткой провожу по дну и смотрю как рис вместе с соусом равномерно стекают, возвращаясь в жидкое состояние. Рис должен быть слегка плотный, немного сыроватый, приятно жесткий на зубок, в жидковато богатом, шелковистом соусе, но не стекать с рисинок на тарелке. Здесь самое время добавить кусочки горгонзолы и печеную грушу! Будет невероятно вкусно", - добавил Владимир.

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