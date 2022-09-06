Ганна вже тривалий час живе у шлюбі з продюсером Олександром Божковим, разом вони виховують двох дітей. 2015 року у пари народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила поспілкуватися з шанувальниками, відповідаючи на їхні запитання.
Так, Саліванчук поділилася рідкісним фото з чоловіком та зізналася, що він не любить показуватися у неї в соцмережах, але все таки інколи погоджується, аби Ганна виставила спільне фото.
Також Ганна відверто відповіла на запитання, що стосуються їхніх дітей. Вона розповіла, як їй живеться в хлопчачому царстві: "Це щастя. Але увечері сил вже немає ніяких від них. Тому обов'язково треба знаходити час для себе і залишатися жінкою, а не домогосподаркою".
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Також актриса чесно відповіла, що поки не готова до третьої дитини, хоча дуже хоче народити ще й дівчинку.
"Душею — дуже хочу. Але морально зараз не витримаю. Після перемоги вернемось до питання", — пояснила артистка.
Також Саліванчук лаконічно сказала, що перш за все планує зробити після війни.
"Плакати, але від щастя", — наголосила зірка.
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