Анна уже долгое время живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе они воспитывают двоих детей. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
На этот раз в сторис на своей странице в Instagram артистка решила пообщаться с поклонниками, отвечая на их вопросы.
Так, Саливанчук поделилась редким фото с мужем и призналась, что он не любит показываться у нее в соцсетях, но все же иногда соглашается, чтобы Анна выставила общее фото.
Также Анна откровенно ответила на вопросы, касающиеся их детей. Она рассказала, как ей живется в мальчишеском царстве: "Это счастье. Но вечером сил уже нет никаких от них. Поэтому обязательно нужно находить время для себя и оставаться женщиной, а не домохозяйкой".
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Также актриса честно ответила, что пока не готова к третьему ребенку, хотя очень хочет родить девочку.
"Душей — очень хочу. Но морально сейчас не выдержу. После победы вернемся к вопросу", — объяснила артистка.
Также Саливанчук лаконично сказала, что, прежде всего, планирует сделать после войны.
"Плакать, но от счастья", - подчеркнула звезда.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.