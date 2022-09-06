Ведуча щодня перебуває у гущі подій. Вона постійно бере участь у фотосесіях та різних шоу, тому демонструє своїй багатомільйонній аудиторії розкішні вбрання.

Нещодавно зірка телебачення поділилася з фанатами новим кадром у Insta-stories. Вона зробила фотографію у black total look. Блондинка приміряла облягаючий комбінезон із корсетом, який фантастично обтягнув її ідеальну фігуру. У руках знаменитість тримала шаурму.

Свій look Леся Нікітюк доповнила очками. Телеведуча розпустила волосся, а на обличчя нанесла улюблений макіяж у коричневих тонах.

Зазначимо, що Лесю Нікітюк обожнюють шанувальник насамперед за її неймовірне почуття гумору. Навіть у складний час вона знаходить у собі сили жартувати та сміятися, чим дуже мотивує українців. Сьогодні за її блогом у Instagram стежить 4 мільйони людей, серед яких дуже багато зіркових колег, які не пропускають жодної публікації зірки та коментують кожне її нове фото.

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду українцям від 2 до 5 тисяч.