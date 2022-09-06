Ведуча щодня перебуває у гущі подій. Вона постійно бере участь у фотосесіях та різних шоу, тому демонструє своїй багатомільйонній аудиторії розкішні вбрання.
Нещодавно зірка телебачення поділилася з фанатами новим кадром у Insta-stories. Вона зробила фотографію у black total look. Блондинка приміряла облягаючий комбінезон із корсетом, який фантастично обтягнув її ідеальну фігуру. У руках знаменитість тримала шаурму.
Свій look Леся Нікітюк доповнила очками. Телеведуча розпустила волосся, а на обличчя нанесла улюблений макіяж у коричневих тонах.
Зазначимо, що Лесю Нікітюк обожнюють шанувальник насамперед за її неймовірне почуття гумору. Навіть у складний час вона знаходить у собі сили жартувати та сміятися, чим дуже мотивує українців. Сьогодні за її блогом у Instagram стежить 4 мільйони людей, серед яких дуже багато зіркових колег, які не пропускають жодної публікації зірки та коментують кожне її нове фото.
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