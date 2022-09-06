Ведущая каждый день находится в гуще событий. Она постоянно участвует в фотосессиях и различных шоу, поэтому демонстрирует своей многомиллионной аудитории роскошные наряды.

Недавно звезда телевидения поделилась с фанатами новым кадром в своих Insta-stories. Она сделала фотографию в black total look. Блондинка примерила облегающий комбинезон с корсетом, который фантастически обтянул ее идеальную фигуру. В руках знаменитость держала шаурму.

Свой look Леся Никитюк дополнила очками. Телеведущая распустила волосы, а на лицо нанесла любимый макияж в коричневых тонах.

Отметим, что Лесю Никитюк обожают поклонник прежде всего, за ее невероятное чувство юмора. Даже в сложное время, она находит в себе силы шутить и смеяться, чем очень мотивирует украинцев. Сегодня за ее блогом в Instagram следит 4 миллиона человек, среди которых очень много звездных коллег, которые не пропускают ни единой публикации звезды и комментируют каждое ее новое фото.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.