Українська акторка, яка здобула популярність завдяки ролі Лізи в телесеріалі «Папік», з перших днів війни змушена була залишити свій будинок у Києві. Дівчина деякий час перебувала на території України, але зрештою поїхала за кордон.

Артистка вже оформила статус біженки, але ніяк не може звикнути до вимушеного життя за кордоном, до того ж переживає за рідну країну. Тому зірка намагається не сидіти на місці – ходить на мітинги на підтримку України та спілкується із співвітчизниками на еміграції. Петрожицька пообіцяла, що поки перебуватиме за кордоном, вона не перестане говорити про рідну країну.

Так, у себе в Інстаграмі вона показала нові знімки, зроблені під час благодійного концерту в Гамбурзі (Німеччина).

Дарина позувала у патріотичній футболочці у кольорах державного прапора України.

«Рада, що ми можемо продовжувати допомагати нашим захисникам на відстані. Люблю наші благодійні концерти, особливо на вулиці 💛💙 Дякуємо всім, хто долучається! Разом до перемоги 💪🏻 », – написала вона.

Користувачі мережі захопилися Дар'єю Петрожицкою та її діяльністю за кордоном.

"Лапочка дівчинка",

"Найкрасивіша посмішка",

"Моя квіточка", - пишуть у мережі.

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