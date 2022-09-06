Украинская актриса, получившая известность благодаря роли Лизы в телесериале «Папик», с первых дней войны вынуждена была покинуть свой дом в Киеве. Девушка некоторое время находилась на территории Украины, но в конце концов уехала за границу.
Артистка уже оформила статус беженки, но никак не может привыкнуть к вынужденной жизни за границей, к тому же очень переживает за родную страну. Поэтому звезда пытается не сидеть на месте – ходит на митинги в поддержку Украины и общается с соотечественниками в эмиграции. Петрожицкая пообещала, что пока будет находится за границей, она не перестанет говорить о родной стране.
Так, у себя в Инстаграм она показала новые снимки, сделанные во время благотворительного концерта в Гамбурге (Германия).
Дарья попозировала в патриотической футболочке в цветах государственного флага Украины.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
В Европе решили, как наказать россиян за войну: "Граждане рф больше не будут..."
"Это круче "зэков Пригожина" и бомжей": россияне придумали, кого еще можно бросить в котел войны
"Холостячка" Огневич кокетливо похвасталась, с кем сейчас проводит свои вечера: "Был выбор..."
"Ровно сидеть больно": врач-невролог объяснила, что может скрывать путин
«Рада, что мы можем продолжать помогать нашим защитникам на расстоянии. Люблю наши благотворительные концерты, особенно на улице 💛💙 Спасибо всем, кто приобщается! Итого к победе💪🏻», - написала она.
Пользователи сети восхитились Дарьей Петрожицкой и ее деятельностью за границей.
"Лапочка девочка",
"Самая красивая улыбка",
"Мой цветочек", - пишут в сети.
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая топлес очаровала украинцев, прикрывшись одним букетом: "Нереально красивая"
Также Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о парне, который ее приютил в Германии
А еще Politeka писала, что звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о нервном срыве