Украинская актриса, получившая известность благодаря роли Лизы в телесериале «Папик», с первых дней войны вынуждена была покинуть свой дом в Киеве. Девушка некоторое время находилась на территории Украины, но в конце концов уехала за границу.

Артистка уже оформила статус беженки, но никак не может привыкнуть к вынужденной жизни за границей, к тому же очень переживает за родную страну. Поэтому звезда пытается не сидеть на месте – ходит на митинги в поддержку Украины и общается с соотечественниками в эмиграции. Петрожицкая пообещала, что пока будет находится за границей, она не перестанет говорить о родной стране.

Так, у себя в Инстаграм она показала новые снимки, сделанные во время благотворительного концерта в Гамбурге (Германия).

Дарья попозировала в патриотической футболочке в цветах государственного флага Украины.

«Рада, что мы можем продолжать помогать нашим защитникам на расстоянии. Люблю наши благотворительные концерты, особенно на улице 💛💙 Спасибо всем, кто приобщается! Итого к победе💪🏻», - написала она.

Пользователи сети восхитились Дарьей Петрожицкой и ее деятельностью за границей.

"Лапочка девочка",

"Самая красивая улыбка",

"Мой цветочек", - пишут в сети.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая топлес очаровала украинцев, прикрывшись одним букетом: "Нереально красивая"

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