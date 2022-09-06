Популярна актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про себе, свою творчість, про роботу та дітей. Також Ганна любить ділитися сімейними кадрами і різними моментами зі своїх буднів.

Вже не раз мама двох синів зауважувала, що незадоволена фігурою і їй хотілося б схуднути. Про себе артистка не забуває - ходить на тренування, до косметолога та вдома також активно доглядає себе.

Цього разу Саліванчук розкрила один із секретів упорядкування:

«Центр ручної корекції фігури. Іншими словами - вогняний масаж, який дає дуже круті результати. Мають свою методику, є антицелюлітний масаж із медом» - поділилася Ганна.

Також зірка розповіла про цікаву ініціативу та про "Капсулу часу", записавши спеціальний ролик.

«Хочу сказати, що ви можете залишити себе в історії. Всеукраїнська капсула часу. Записуємо повідомлення для майбутніх себе та майбутньої України за п'ять років. Я вже записала своє звернення, пропоную і вам створити свою капсулу часу» – каже Ганна Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.