Популярная актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о себе, своем творчестве, о работе и детях. Также Анна любит делиться семейными кадрами и самыми разными моментами из своих будней.

Уже не раз мама двух сыновей подмечала, что недовольная фигурой и ей хотелось бы похудеть. О себе артистка не забывает - ходит на тренировки, к косметологу и дома также активно ухаживает за собой.

В этот раз Саливанчук раскрыла один из секретов приведения себя в порядок:

«Центр ручной коррекции фигуры. Другими словами – огненный массаж, который дает очень крутые результаты. Имеют свою методику, есть антицеллюлитный массаж с медом» - поделилась Анна.

Также звезда рассказала об интересной инициативе и о "Капсуле времени", записав специальный ролик.

«Хочу сказать, что и вы можете оставить себя в истории. Всеукраинская капсула времени. Записываем сообщение для будущих себя и будущей Украины через пять лет. Я уже записала свое обращение, предлагаю и вам создать свою капсулу времени» - говорит Анна Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.