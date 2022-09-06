Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила подякувати шанувальникам за потужну підтримку.
"Друзі, я дуже зворушена вашою підтримкою. Це так гарно знати, що ти не одна. Отримала надзвичайно потужний заряд позитивної енергії, щирості, любові… Дякую сердечно кожному. Бажання зустрічі набрало ще більшої сили :) Люблю вас", — зізнається Муха.
Оксана також показала свою світлину, зроблену до початку повномасштабного вторгнення рф, в день її останнього сольного концерта, коли співачка вже боролася з онкологією.
"Це фото було зроблено у гримерці крайнього для мене на нині великого сольного концерту - 13 лютого 2022 р. у Празі. Дуже вірю, що з Божою ласкою і неймовірною силою Українців наша велична Країна вже невдовзі здобуде свою головну Перемогу - і ми всі отримаємо змогу будувати своє життя так, як бажаємо. Дай, Боже", — наголосила Оксана.
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Шанувальники в коментарях знову огорнули зірку "Голосу країни" своєю підтримою:
"Ми Вас дуже любимо !!! Тримайтеся !!! Нехай Бог дарує довге життя!"; "Оксанко! Вперед!", "Я навіть не міг собі про це й уявити, що у вас таке було. Але було то відгуло. Бажаю найшвидшого одужання з Божою допомогою. І як найшвидше про це все забути як про якийсь не дуже позитивний сон)".
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