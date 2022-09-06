В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила поблагодарить поклонников за мощную поддержку.

"Друзья, я очень тронута вашей поддержкой. Это так хорошо знать, что ты не одна. Получила чрезвычайно мощный заряд положительной энергии, искренности, любви… Спасибо сердечно каждому. Желание встречи набрало еще большую силу:) Люблю вас", — признается Муха.

Оксана также показала свою фотографию, сделанную до начала полномасштабного вторжения рф, в день ее последнего сольного концерта, когда певица уже боролась с онкологией.

"Это фото было сделано в гримерке крайнего для меня на сегодня большого сольного концерта - 13 февраля 2022 г. в Праге. Очень верю, что с Божьей милостью и невероятной силой Украинцев наша величественная Страна уже вскоре получит свою главную Победу - и мы все получим возможность строить свою жизнь так, как желаем. Дай, Боже", - подчеркнула Оксана.

Поклонники в комментариях снова окутали звезду "Голоса країни" своей поддержкой:

"Мы Вас очень любим!!! Держитесь!!! Пусть Бог дарит долгую жизнь!"; "Оксанка! Вперед!", "Я даже не мог себе об этом и представить, что у вас такое было. Но было это отгуло. Желаю быстрейшего выздоровления с Божьей помощью. И как можно быстрее об этом всем забыть как о каком-то не очень положительном сне )".

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" придумала новый способ помогать ВСУ.

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