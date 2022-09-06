Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео та заінтригувала прем'єрою.
У короткому ролику Наталку знято в цікавій локації поруч із старою дерев'яною церковкою, і, хоча в кадрі вона одна, а змонтовано так, ніби отрутою її коханий. Перед камерою актриса з'явилася в стильному елегантному костюмі світлого відтінку, її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Денисенко заінтригувала українців: "Просто зараз потрібно пам'ятати "…тільки коли любимо ми, можемо називатися людьми!". Це відео – невеликий тизер до нового вірша. Хто вгадає, що за вірш – тому надішлю журнал з автографом".
Шанувальники тут де почали коментувати нове відео знаменитості, намагаючись вгадати вірш: "Красуня", "Як красиво", "Симоненко "Людина", "А хоч якийсь натяк?", "Іздрик "Є час обіймати", "Красива", "Крила" Костенка", "Бездоганно", "Іздрик про кохання?", "Бумбокс", "Ти просто топ, вогонь", "Захоплююсь вами", "Дуже красивий костюм!".
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