Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео и заинтриговала премьерой.

В коротком ролике Наталка запечатлена в интересной локации рядом со старой деревянной церквушкой, и, хотя в кадре она одна, а смонтировано так, будто ядом ее любимый. Перед камерой актриса появилась в стильном элегантном костюме светлого оттенка, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Денисенко заинтриговала украинцев: "Просто сейчас нужно помнить "…только когда любим мы, можем называться людьми!". Это видео – небольшой тизер к новому стиху. Кто угадает, что за стихотворение – тому пришлю журнал с автографом".

Поклонники тут де принялись комментировать новое видео знаменитости, пытаясь угадать стихотворение: "Красавица", "Как красиво", "Симоненко "Человек", "А хоть какой-то намек?", "Издрик "Есть время обнимать", "Красивая", "Крылья" Костенко", "Безупречно", "Издрик о любви?", "Бумбокс", "Ты просто топ, огонь", "Восхищаюсь вами", "Очень красивый костюм!".

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