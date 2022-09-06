Популярна українська співачка Джамала, яка з початку війни почала активно гастролювати із благодійними концертами на підтримку України, нещодавно стала учасницею польського сезону "Танців з зірками". У першому ефірі українська співачка зі своїм партнером Яцеком Єшке отримала максимальний бал, а ось у другому судді були більш вимогливими та поставили менший бал.
На своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала відео з другого ефіру танцювального шоу і розповіла, що вони з Яцеком танцювали Ча-Ча-Ча. У підписі до публікації українська артистка наголосила, що голосувати за учасників шоу можуть лише поляки. А також поділилася кому присвятила свій танець у другому ефірі.
"Щойно станцювали Ча-Ча-Ча на паркеті @tanieczgwiazdami.
Цей виступ я присвячую усім сильним жінкам у Польщі, які допомагають українкам немов рідні сестри. Українкам, які борються з окупантом: як медики, військові та волонтерки. Моїй сестрі @evelinayucel. Справжня скеля і моя опора. З Днем народження, сестро. Разом ми strong enough", - написала Джамала.
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