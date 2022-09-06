Популярна українська телеведуча, блогерка, інтерв'юер та благодійниця Маша Єфросиніна, яка з початку війни часто натикалася на критику через російську мову, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото та зацікавила новим інтерв'ю.

На новій фотографії Маша відображена у світлій кімнаті та незвичайній позі. Перед камерою вона з'явилася у легкій зеленій футболці з маленьким тризубом. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і губи складені в поцілунку.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла про нове інтерв'ю, в якому торкнулася важливої ​​теми, яка стосується всіх українок: "Коли щойно записала інтерв'ю, і вже знаєш усі відповіді на тему військового обліку жінок. Завтра не пропустіть на моєму каналі! А краще прямо зараз підпишіться на нього.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію телезірки: "О, ви неймовірно красива, прекрасна і чарівна! Дуже вдячна", "Чекаємо", "Краща з кращих, люблю вас, Маша", "Цікаво, до якого віку братимуть?", "Люблю вас шалено", "Машенько, ти найкраща", "Маша, ви неймовірно красива жінка!", "Не ну таких красивих дівчат, звичайно, потрібно забирати служити тут і мови не може бути", "Так добре виглядати - важка праця над собою і для себе, респект!

Нагадаємо, Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення: "Бо чесно, як анорексія".

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