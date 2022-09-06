Так, Крістіна Решетник вирішила урізноманітнити свій Instagram та іноді викладати рецепти страв, якими пригощає свою велику родину.

Тепер вона продемонструвала, як приготувати смачний суп-пюре. Ця страва чудово підійде тим, хто має в будинку маленькі діти.

«Рубрика Смачно з Решетниками. Готуємо крем-суп із кабачків», - зазначила дружина телеведучого.

Спочатку пасеруємо цибулю та часник. Потім додаємо в каструлю, порізану кружальцями моркву та обсмажуємо 5 хвилин. Далі ріжемо кубиками кабачки та картопля. Овочі також кладемо в каструлю та обсмажуємо 5 хвилин.

Потім заливаємо вершками, додаємо води і все тушкуемо близько 5 хвилин. Коли все приготується, беремо блендер та збиваємо близько 7 хвилин. Крем-суп готовий.

«Любите таке?», - запитала своїх фоловерів Крістіна.

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