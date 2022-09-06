Так, Крістіна Решетник вирішила урізноманітнити свій Instagram та іноді викладати рецепти страв, якими пригощає свою велику родину.
Тепер вона продемонструвала, як приготувати смачний суп-пюре. Ця страва чудово підійде тим, хто має в будинку маленькі діти.
«Рубрика Смачно з Решетниками. Готуємо крем-суп із кабачків», - зазначила дружина телеведучого.
Спочатку пасеруємо цибулю та часник. Потім додаємо в каструлю, порізану кружальцями моркву та обсмажуємо 5 хвилин. Далі ріжемо кубиками кабачки та картопля. Овочі також кладемо в каструлю та обсмажуємо 5 хвилин.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Українська авіація потужно накрила окупантів вогнем: стало відомо про результати
"Життя кардинально змінилося": зірки "Дизель шоу" несподівано вийшли на сцену у вишиванках, фото
"Виявили хрестик та заколку": з'явилися фото з місця трагедії під Києвом
Арестович обманював українців, розкрито сумну правду: "Посміхався в ефірі та говорив, що..."
Потім заливаємо вершками, додаємо води і все тушкуемо близько 5 хвилин. Коли все приготується, беремо блендер та збиваємо близько 7 хвилин. Крем-суп готовий.
«Любите таке?», - запитала своїх фоловерів Крістіна.
Нагадаємо, дружина Григорія Решетника вразила кадрами із весілля свого племінника-військового.
Як повідомляла Politeka, Решетник після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.
Також Politeka писала, що дружина Решетника розкрила секрети ідеальної постаті після народження трьох синів.