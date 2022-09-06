Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника поделилась кулинарным рецептом, которым можно побаловать свою семью.

Так, Кристина Решетник решила разнообразить свой Instagram и иногда выкладывать рецепты блюд, которыми угощает свою большую семью.

Сейчас она продемонстрировала, как приготовить вкусный суп-пюре. Это блюдо отлично подойдет тем, у кого в доме есть маленькие дети.

«Рубрика Вкусно с Решетниками. Готовим крем-суп с кабачков», - отметила жена телеведущего.

Сначала пассируем лук и чеснок. Потом добавляем в кастрюлю, порезанную кружочками морковь и обжариваем 5 минут. Далее режем кубиками кабачки и картофель. Овощи также кладем в кастрюлю и обжариваем 5 минут.

Потом заливаем сливками, добавляем воды и всё тушим около 5 минут. Когда всё приготовится, берем блендер и взбиваем около 7 минут. Крем-суп готов.

«Любите такое?», - спросила своих фолловеров Кристина.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

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