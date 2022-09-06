Так, Кристина Решетник решила разнообразить свой Instagram и иногда выкладывать рецепты блюд, которыми угощает свою большую семью.
Сейчас она продемонстрировала, как приготовить вкусный суп-пюре. Это блюдо отлично подойдет тем, у кого в доме есть маленькие дети.
«Рубрика Вкусно с Решетниками. Готовим крем-суп с кабачков», - отметила жена телеведущего.
Сначала пассируем лук и чеснок. Потом добавляем в кастрюлю, порезанную кружочками морковь и обжариваем 5 минут. Далее режем кубиками кабачки и картофель. Овощи также кладем в кастрюлю и обжариваем 5 минут.
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Потом заливаем сливками, добавляем воды и всё тушим около 5 минут. Когда всё приготовится, берем блендер и взбиваем около 7 минут. Крем-суп готов.
«Любите такое?», - спросила своих фолловеров Кристина.
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.