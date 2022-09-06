Як повідомляє Politeka.net, у репера Потапа (справжнє ім'я Олексій Потапенко) та продюсера Ірини Горової , які раніше були одружені, є спільний син. Хлопчика звуть Андрій, і сьогодні він відзначає день народження. Музикант присвятив свою посаду в Інстаграм на день народження сина.
Так Потап показав подарунок, який вручив 14-річному синові. Він розмістив знімок свого 14-річного сина Андрія, на якому той зображений зі спини в іменній футболці з номером 14, яку подарував йому знаменитий тато.
"Я тебе народив, я тобі подарував! З 14-річчям! Тобі тринадцяте минуло… я пас, я гол, я воротар!", - написав репер у підписі до знімку.
Користувачі мережі також не залишилися осторонь і залишили багато привітань у коментарях під знімком Потапа: "Нехай росте щасливим і здоровим у мирній українській Україні!", "Бажаю всього найкращого!" а головне мирне небо".
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Варто зазначити, що Андрій Потапенко – єдиний син Потапа . Його мати – колишня дружина артиста, продюсерка Ірина Горова. Син співака мешкає за кордоном. Зараз музикант одружений з українською співачкою Настею Каменських. Дітей у пари поки що немає.
Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.
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