Как сообщает Politeka.net, у рэпера Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) и продюсера Ирины Горовой, которые ранее были в браке, есть совместный сын. Мальчика зовут Андрей и сегодня он отмечает день рождения. Музыкант посвятил свой пост в Инстаграм дню рождения сына.

Так, Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну. Он разместил снимок своего 14-летнего сына Андрея, на котором тот запечатлен со спины в именной футболке с номером 14, которую ему подарил знаменитый папа.

"Я тебя родил, я тебе подарил! С 14-летием! Тебе тринадцатый прошло… я пас, я гол, я вратарь!", - написал рэпер в подписи к снимку.

Пользователи сети также не остались в стороне и оставили много поздравлений в комментариях под снимком Потапа: "Пусть растет счастливым и здоровым в мирной украинской Украине!", "Желаю всего самого лучшего!", "Класнючий подарок", "Желаю ему всего самого наилучшего, а главное мирного неба".

Стоит отметить, что Андрей Потапенко – единственный сын Потапа. Его мать – бывшая жена артиста, продюсер Ирина Горовая. Сын певца проживает за границей. Сейчас музыкант женат на украинской певице Насте Каменских. Детей у пары пока нет.

Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.

Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.

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