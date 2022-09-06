Как сообщает Politeka.net, у рэпера Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) и продюсера Ирины Горовой, которые ранее были в браке, есть совместный сын. Мальчика зовут Андрей и сегодня он отмечает день рождения. Музыкант посвятил свой пост в Инстаграм дню рождения сына.
Так, Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну. Он разместил снимок своего 14-летнего сына Андрея, на котором тот запечатлен со спины в именной футболке с номером 14, которую ему подарил знаменитый папа.
"Я тебя родил, я тебе подарил! С 14-летием! Тебе тринадцатый прошло… я пас, я гол, я вратарь!", - написал рэпер в подписи к снимку.
Пользователи сети также не остались в стороне и оставили много поздравлений в комментариях под снимком Потапа: "Пусть растет счастливым и здоровым в мирной украинской Украине!", "Желаю всего самого лучшего!", "Класнючий подарок", "Желаю ему всего самого наилучшего, а главное мирного неба".
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Скандал в самолете, неадекватная россиянка ударила ребенка из Украины: у девочки была подушка с воином ВСУ
"И это только начало": тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении, новые подробности
"Даже встать не могу": несчастье случилось с женой "Холостяка" Добрынина после венчания
"Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно обратился к Огневич и Астафьевой: "И чтобы вся украинская..."
Стоит отметить, что Андрей Потапенко – единственный сын Потапа. Его мать – бывшая жена артиста, продюсер Ирина Горовая. Сын певца проживает за границей. Сейчас музыкант женат на украинской певице Насте Каменских. Детей у пары пока нет.
Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.
Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.
Также Politeka писала, Горовая в крохотном топе и обтягивающих шортиках раскраснелась перед молодым красавчиком.