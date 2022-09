Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним знімком, де продемонструвала стильний образ.

Як видно, Даша знята на прогулянці Києвом, куди нещодавно повернулася після відпочинку в Туреччині та поїздки до Польщі. Перед камерою дівчина з'явилася у стильному та жіночному образі – на ній широкі сірі штани, зелена блуза та чорна куртка-піджак, а завершують образ модні чорні туфлі. Волосся Даші розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

В подписи к фото Квиткова написала: "Вот такой получился аутфит. И нет, не холодно. Yes or no?". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото блогерши, засыпая ее комплиментами: "Даша, вы такая классная", "Обожаю ваш стиль", "Очень крутой", "Замерзнешь", "Очень стильно", "Очень красиво", "Какая ты красивая", "Спасибо, что вдохновляете девочек становиться лучше", "Красотка", "Мне нравится", "Дарья, какая вы очаровательная. Вдохновляюсь ежедневно вами. Пример женственности и мудрой жены", "Очень красивая и стильная".

