Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным снимком, на котором продемонстрировала стильный образ.

Как видно, Даша запечатлена на прогулке по Киеву, куда недавно вернулась после отдыха в Турции и поездки в Польшу. Перед камерой девушка появилась в стильном и женственном образе – на ней широкие серые брюки, зеленая блуза и черная куртка-пиджак, а завершают образ модные черные туфли. Волосы Даши распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Квиткова написала: "Вот такой получился аутфит. И нет, не холодно. Yes or no?". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото блогерши, засыпая ее комплиментами: "Даша, вы такая классная", "Обожаю ваш стиль", "Очень крутой", "Замерзнешь", "Очень стильно", "Очень красиво", "Какая ты красивая", "Спасибо, что вдохновляете девочек становиться лучше", "Красотка", "Мне нравится", "Дарья, какая вы очаровательная. Вдохновляюсь ежедневно вами. Пример женственности и мудрой жены", "Очень красивая и стильная".

