26-річна Катерина Нікітіна, яка полюбилася українцям завдяки почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її робочі будні.
Нещодавно у своїх stories Нікітіна показала пляжні кадри. Артистка вирішила подумати про себе та рвонула до Одеси, де влаштувала невеликий відпочинок.
Катерина ефектно позувала з келихом шампанського і похвалилася своїм новим помаранчевим купальником без бретельок.
Також зірка "Жіночого кварталу" показала безлюдний пляж.
Справа в тому, що ходити територією узбережжя Одеси та області, а також відвідувати пляжі та заходити в море, категорично заборонено — вони заміновані.
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Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим чином.
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