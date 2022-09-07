26-річна Катерина Нікітіна, яка полюбилася українцям завдяки почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її робочі будні.

Нещодавно у своїх stories Нікітіна показала пляжні кадри. Артистка вирішила подумати про себе та рвонула до Одеси, де влаштувала невеликий відпочинок.

Катерина ефектно позувала з келихом шампанського і похвалилася своїм новим помаранчевим купальником без бретельок.

Також зірка "Жіночого кварталу" показала безлюдний пляж.

Справа в тому, що ходити територією узбережжя Одеси та області, а також відвідувати пляжі та заходити в море, категорично заборонено — вони заміновані.

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим чином.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.

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