26-летняя артистка, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, активно развивает свой Instagram, где делится с поклонниками новым контентом. Артистка рассказывает о своей повседневной жизни, делится кадрами различных фотосессий, а также показывает, как проходят ее рабочие будни.

Недавно в своих stories Никитина показала пляжные кадры. Артистка решила подумать о себе и рванула в Одессу, где устроила небольшой отдых.

Екатерина эффектно попозировала с бокалом шампанского и похвасталась своим новым оранжевым купальником без бретелек.

Также звезда «Женского квартала» показала безлюдный пляж.

Дело в том, что ходить по территории побережья Одессы и области, а также посещать пляжи и заходить в море, категорически запрещено — они заминированы.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.