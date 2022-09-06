Співачка Анастасія Приходько зізналася, що відсутність повноцінного відпочинку та постійний стрес призвели до того, що вона почала втрачати свідомість.

Як повідомляє Politeka.net, на погане самопочуття поскаржилася українська артистка Анастасія Приходько. За її словами, війна мала серйозний вплив на здоров'я та емоційний стан багатьох українців і на її організм теж. Про це співачка написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, відома українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що давно страждає від панічних атак, які останнім часом лише посилилися.

"Мої панічні атаки посилилися, прокинулася, а потім я вже не можу заснути і так до пізньої ночі. Вночі теж разів п'ять встаю, то води, то покурити, то ще щось", - поскаржилася Анастасія Приходько.

Співачка розповіла і те, що її проблеми зі здоров'ям призводять навіть до непритомності.

""Повернулася і знепритомніла, хоча востаннє це було після "Євробачення". Раніше мені допомагала їжа, вчора я приготувала улюблену страву і щось вона вже не приносить мені радості. Напевно, я так намагалася тримати себе в руках, що мій організм сказав: "Досить", - поділилася виконавиця Анастасія Приходько .

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Приходько з чоловіком та дітьми переїхала у Львівську область, потім – усією родиною за кордон, а наприкінці квітня повернулася до Києва.

Нагадаємо, Приходько відверто розповіла про погрози.

Як повідомляла Politeka, Приходько жорстко пройшлася росіянами після трагедії у Вінниці.

Також Politeka писала, що Приходько показала нового члена сім'ї.



