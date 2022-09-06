Як повідомляє Politeka.net, на погане самопочуття поскаржилася українська артистка Анастасія Приходько. За її словами, війна мала серйозний вплив на здоров'я та емоційний стан багатьох українців і на її організм теж. Про це співачка написала на своїй сторінці у Facebook.
Так, відома українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що давно страждає від панічних атак, які останнім часом лише посилилися.
"Мої панічні атаки посилилися, прокинулася, а потім я вже не можу заснути і так до пізньої ночі. Вночі теж разів п'ять встаю, то води, то покурити, то ще щось", - поскаржилася Анастасія Приходько.
Співачка розповіла і те, що її проблеми зі здоров'ям призводять навіть до непритомності.
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""Повернулася і знепритомніла, хоча востаннє це було після "Євробачення". Раніше мені допомагала їжа, вчора я приготувала улюблену страву і щось вона вже не приносить мені радості. Напевно, я так намагалася тримати себе в руках, що мій організм сказав: "Досить", - поділилася виконавиця Анастасія Приходько .
Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Приходько з чоловіком та дітьми переїхала у Львівську область, потім – усією родиною за кордон, а наприкінці квітня повернулася до Києва.
Нагадаємо, Приходько відверто розповіла про погрози.
Як повідомляла Politeka, Приходько жорстко пройшлася росіянами після трагедії у Вінниці.
Також Politeka писала, що Приходько показала нового члена сім'ї.