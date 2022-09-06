Наприкінці літа відбулося одразу три концерти студії "Дизель шоу" у "Жовтневому палаці", які, як виявилося, були благодійними та на підтримку Збройних сил. На сторінці проекту в Instagram опублікували яскраві знімки з акторами на сцені, а також розкрили подробиці перших за півроку війни концертів.

На кадрах можна побачити, що актори "Дизель шоу" чудово перетворилися на номери з абсолютно нової гумористичної програми. Так, Вікторію Булітко можна побачити в образі довговолосої білявки, а Єгор Крутоголов приміряв перуку, перетворившись на сцену на жінку. Також у цих концертах брала участь телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка здивувала всіх чином з пишними кучерями. На деяких знімках можна побачити, що актори вийшли на сцену в українських вишиванках.

У підписі до публікації розповіли про цю прем'єру: "Дизель шоу" дали три концерти на підтримку ЗСУ. Коли чекати на бойовий гумор в ефірі? Вперше за півроку повномасштабної війни команда вийшла на сцену та підготувала свіжу, актуальну та, звичайно, дуже смішну програму. Тож не пропустіть прем'єри нових випусків "Дизель Шоу". Перша з них відбудеться вже цієї п'ятниці, 9 вересня, на ютуб-каналах "Гумор ICTV", "Дизель Студіо" та "Дизель Українські Серіали". А далі щотижня новий випуск! Обов'язково дивіться, бо поки що жарти є — ми перемагаємо».

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