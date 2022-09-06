В конце лета состоялось сразу три концерта студии "Дизель шоу" в "Октябрьском дворце", которые, как оказалось, были благотворительными и в поддержку Вооруженных сил. На странице проекта в Instagram опубликовали яркие снимки с актерами на сцене, а также раскрыли подробности этих первых за полгода войны концертов.

На кадрах можно увидеть, что актеры "Дизель шоу" здорово преобразились для номеров из совершенно новой юмористической программы. Так, Викторию Булитко можно увидеть в образе длинноволосой блондинки, а Егор Крутоголов примерил парик, превратившись на сцене в женщину. Также в этих концертах принимала участие телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая удивила всех образом с пышными кудрями. На некоторых снимках можно увидеть, что актеры вышли на сцену в украинских вышиванках.

В подписи к публикации рассказали об этой премьере: "Дизель шоу" дали три концерта в поддержку ВСУ. Когда ждать боевой юмор в эфире? Впервые за полгода полномасштабной войны команда вышла на сцену и подготовила свежую, актуальную и, конечно, очень смешную программу. Так что не пропустите премьеры новых выпусков "Дизель Шоу". Первая из них состоится уже в эту пятницу, 9 сентября, на ютуб-каналах "Юмор ICTV", "Дизель Студио" и "Дизель Украинские Сериалы". А дальше еженедельно новый выпуск! Обязательно смотрите, потому что пока шутки есть — мы побеждаем".

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