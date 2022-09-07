Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко розуміється на фешн-образах, зараз вона віддала перевагу білому кольору.

Як повідомляє Politeka.net, 21-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, мешкає у США та багато подорожує. Дівчина працює моделлю і розуміється на останніх модних тенденціях і має відмінний смак.

Вона завжди стежить за своєю зовнішністю і любить носити трендове вбрання, що підкреслює її фігуру.

Так, у Instagram Stories дівчина розмістила новий кадр, де позувала у легкій вишиванці, розшитій білими нитками. Її голову прикрашав елегантний капелюшок, а на ніжному обличчі з ледь помітним природним макіяжем виділялася промениста усмішка.

При цьому знімок вона забезпечила двома смайликами у кольорах національного прапора.

Інтернет-користувачі не змогли прокоментувати зовнішній вигляд Соні, оскільки це були лише Instagram-Stories.

Зазначимо, що Софія з перших днів початку російського вторгнення відкрито виступ проти агресії РФ і закликала зупинити геноцид українців. Вона активно взялася допомагати співвітчизникам, збираючи гроші та гуманітарку.

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