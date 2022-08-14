21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, живет в США и много путешествует. Девушка работает моделью и знает толк в фэшн-образах.

Звездная внучка активно ведет свой блог в Instagram, где делится с фанатами яркими снимками из путешествий, своими нарядами, а также иногда показывает свою семью.

На последнем снимке, выложенном в сторис, Соня продемонстрировала тренд сезона – модное платье-рубашку яркого цвета.

Соне удалось выглядеть волнительно и соблазнительно, несмотря на то, что почти все платья-рубашки немного строгие и дерзкие и по сути напоминают мужскую рубашку. Изюминкой стала длина выреза на шее. Девушка, расстегнув несколько пуговиц вверху, создала эффектное декольте.

Еще на одном снимке внучка Ротару попозировала в автомобиле, продемонстрировав свой аккуратный макияж и ухоженное лицо вблизи.

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