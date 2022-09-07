Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко знает толк в фэшн-образах, сейчас она отдала предпочтение белому цвету.

Как сообщает Politeka.net, 21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, живет в США и много путешествует. Девушка работает моделью и знает толк в последних модных тенденциях и обладает отменным вкусом.

Она всегда следит за своей внешностью и любит носить трендовые наряды, подчеркивающие ее фигуру.

Так, в Instagram Stories девушка разместила новый кадр, где попозировала в легкой вышиванке, расшитой белыми нитками. Ее голову украшала элегантная шляпка, а на нежном лице с едва заметным природным макияжем выделялась лучезарная улыбка.

При этом снимок она снабдила двумя смайликами в цветах национального флага.

Интернет-пользователи не смогли прокомментировать внешний вид Сони, так как это были всего лишь Instagram-Stories.

Отметим, что София с первых дней начала российского вторжения открыто выступиа против агрессии РФ и призвала остановить геноцид украинцев. Она активно взялась помогать соотечественникам, собирая деньги и гуманитарку.

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